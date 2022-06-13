Врачи рассказали, насколько быстро обновляются органы в теле человека

06:20, Сегодня
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Тело человека организм сердце картинка
Фото: depositphotos.com

Организм устроен так, что большинство органов и систем постоянно обновляются за счет регенерации клеток. Сроки обновления органов разные — от 3 дней до 20 лет.

В организме человека обновляются многие клетки, соответственно различные системы тоже способны восстанавливаться. При этом органы обновляются с разной скоростью, то есть период обновления у каждого органа свой.

Ученые рассчитали,  какое точное время регенерации многих органов:

  • Кожа способна восстанавливаться за 14 дней.
  • Мышечная ткань скелета имеет срок возобновления около 15 лет. 
  • Кровь полностью восстанавливается за 120-150 дней.
  • Эпителий желудка способен обновиться за 3-5 дней. Срок очень маленький, поскольку это важно для клеток, на которые действует агрессивная кислотная среда и пищеварительные ферменты.
  • Печень. Ее клетки восстанавливается за 300-500 дней, а полностью весь орган способен обновиться за 3 месяца.
  • Сердечная мускулатура обновляется крайне медленно, на это может потребоваться более 20 лет.
  • Глаза. Способна возобновляться исключительно роговица, это происходит за 7-10 дней. Остальные клетки не имеют такой возможности.

Старые клетки отмирают, новые восстанавливаются. Даже нервные клетки восстанавливаются, вопреки распространенному ошибочному мнению. Сам процесс задуман природой идеально. Важно только не нарушить выстроенную закономерность. А для этого необходимо обеспечить ему идеальные условия: правильное питание, здоровый образ жизни и посильные физические нагрузки.

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Автор материала:
Орли Шендт
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