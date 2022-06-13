Врачи рассказали, насколько быстро обновляются органы в теле человека

В организме человека обновляются многие клетки, соответственно различные системы тоже способны восстанавливаться. При этом органы обновляются с разной скоростью, то есть период обновления у каждого органа свой.
Ученые рассчитали, какое точное время регенерации многих органов:
- Кожа способна восстанавливаться за 14 дней.
- Мышечная ткань скелета имеет срок возобновления около 15 лет.
- Кровь полностью восстанавливается за 120-150 дней.
- Эпителий желудка способен обновиться за 3-5 дней. Срок очень маленький, поскольку это важно для клеток, на которые действует агрессивная кислотная среда и пищеварительные ферменты.
- Печень. Ее клетки восстанавливается за 300-500 дней, а полностью весь орган способен обновиться за 3 месяца.
- Сердечная мускулатура обновляется крайне медленно, на это может потребоваться более 20 лет.
- Глаза. Способна возобновляться исключительно роговица, это происходит за 7-10 дней. Остальные клетки не имеют такой возможности.
Старые клетки отмирают, новые восстанавливаются. Даже нервные клетки восстанавливаются, вопреки распространенному ошибочному мнению. Сам процесс задуман природой идеально. Важно только не нарушить выстроенную закономерность. А для этого необходимо обеспечить ему идеальные условия: правильное питание, здоровый образ жизни и посильные физические нагрузки.
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