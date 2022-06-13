Врачи рассказали, насколько быстро обновляются органы в теле человека

Организм устроен так, что большинство органов и систем постоянно обновляются за счет регенерации клеток. Сроки обновления органов разные — от 3 дней до 20 лет.

В организме человека обновляются многие клетки, соответственно различные системы тоже способны восстанавливаться. При этом органы обновляются с разной скоростью, то есть период обновления у каждого органа свой.

Ученые рассчитали, какое точное время регенерации многих органов:

Кожа способна восстанавливаться за 14 дней.

способна восстанавливаться за 14 дней. Мышечная ткань скелета имеет срок возобновления около 15 лет.

имеет срок возобновления около 15 лет. Кровь полностью восстанавливается за 120-150 дней.

полностью восстанавливается за 120-150 дней. Эпителий желудка способен обновиться за 3-5 дней. Срок очень маленький, поскольку это важно для клеток, на которые действует агрессивная кислотная среда и пищеварительные ферменты.

способен обновиться за 3-5 дней. Срок очень маленький, поскольку это важно для клеток, на которые действует агрессивная кислотная среда и пищеварительные ферменты. Печень. Ее клетки восстанавливается за 300-500 дней, а полностью весь орган способен обновиться за 3 месяца.

Ее клетки восстанавливается за 300-500 дней, а полностью весь орган способен обновиться за 3 месяца. Сердечная мускулатура обновляется крайне медленно, на это может потребоваться более 20 лет.

обновляется крайне медленно, на это может потребоваться более 20 лет. Глаза. Способна возобновляться исключительно роговица, это происходит за 7-10 дней. Остальные клетки не имеют такой возможности.

Старые клетки отмирают, новые восстанавливаются. Даже нервные клетки восстанавливаются, вопреки распространенному ошибочному мнению. Сам процесс задуман природой идеально. Важно только не нарушить выстроенную закономерность. А для этого необходимо обеспечить ему идеальные условия: правильное питание, здоровый образ жизни и посильные физические нагрузки.

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