Диетолог рассказал, когда и что можно есть вечером

Медики советуют не отказываться от ужина и не отказываться от пищи после 6 вечера, желая сбросить вес. лучше позаботьтесь о том, чтобы ваш ужин был легким, но вкусным и полезным.

Диетолог Андрей Невский считает, что вечерний прием пищи не помешает фигуре, но, желательно, чтобы он был не позднее, чем есть за час-два перед сном.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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Самое важное условие для похудения — дефицит калорий. А частота и время приёмов пищи на процесс жиросжигания почти не влияют. Отдых ЖКТ ночью тоже не требуется — почти все наши системы работают круглосуточно.

За ужином важно не переедать. Чтобы помочь организму быстрее убрать лишний жир, стройте последний приём пищи из белков и углеводов с небольшим количеством жиров. Такой подход позволит худеть комфортнее, повысить способность организма брать энергию из жиров.

Начинайте всегда с овощного салата. Свежие овощи и зелень — отличный источник клетчатки, витаминов и микроэлементов. Такое начало будет стимулировать пищеварение и станет залогом здорового питания.

Гарнир в основном блюде может быть из крахмалистых овощей вроде картофеля, макарон из твёрдых сортов пшеницы или круп. К нему хорошо подойдёт рыба, грудка курицы или индейки, постная говядина, морепродукты. А вот от красных сортов мяса и жареных блюд стоит отказаться.

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