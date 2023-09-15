Вызывает воспаления и лишний вес — диетолог назвала худший ингредиент кофе

Разумно ежедневно избегать сладких напитков ради общего здоровья.

Ваше предпочтение кофе может повлиять на ваш путь к снижению веса, и эксперты указывают на один воспалительный ингредиент, который может быть виновником.

Рэйчел Скотт, соучредитель и практикующий врач National TASC, предостерегла в статье SheFinds от ароматизированных сиропов с высоким содержанием сахара, поскольку они являются основным фактором воспаления и увеличения веса при добавлении в кофе.

Ароматизированные сиропы хотя и вкусны, часто содержат чрезмерное количество сахара, что может иметь негативные последствия для вашей талии и общего состояния здоровья. Чрезмерное потребление сахара может привести к воспалению, резистентности к инсулину и увеличению веса. Когда сахар быстро метаболизируется, это вызывает скачки уровня сахара в крови, что приводит к перепроизводству инсулина. Со временем это может привести к резистентности к инсулину, увеличению риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также к затруднению сброса лишних килограммов.

Однако есть надежда для тех, кто предпочитает сладкий кофе. Хотя черный кофе является самым полезным для здоровья вариантом, вы можете выбрать натуральные подсластители, такие как архат, или добавить корицу, которая может ускорить обмен веществ. Ключом к снижению веса остается умеренность.

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