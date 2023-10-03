Здоровое и быстрое похудение — что ни в коем случае нельзя заказывать в ресторанах

Здоровое и быстрое похудение станет реальностью, если вы будете делать более разумный выбор во время ужина вне дома.

Быстрое похудение без вреда здоровью — мечта многих, и чтобы добиться этого, вы должны знать, что здоровое питание дома и в ресторане может сильно отличаться. В то время как приготовление питательных блюд дома находится под вашим контролем, употребление полезных блюд в ресторане может оказаться непростой задачей.

Однако вам не следует избегать обедов вне дома только потому, что вы пытаетесь похудеть. Есть способы оставаться здоровыми, время от времени балуя себя. Чтобы здоровое и быстрое питание стало реальностью даже с питанием вне дома, помните об этих советах от таких экспертов, как Лиза Ричардс, дипломированного диетолога, и Паулы Добрич, основательницы Happea Nutrition, которые помогут вам сделать более разумный выбор. Об этом они рассказали порталу SheFinds.

Салаты часто рассматриваются как полезный для здоровья выбор, но они могут быть обманчивыми. Многие рестораны загружают салаты нездоровыми начинками, такими как жареные белки, жареный лук и гренки, добавляя пустые калории и жир. Чтобы сделать более здоровый выбор, выбирайте белки, приготовленные на гриле, и нежирные куски говядины.

Когда дело доходит до напитков, диетическая газировка может показаться низкокалорийным выбором, но она содержит искусственные подсластители, которые могут вызвать тягу к сладкому и потенциально привести к увеличению веса. Более того, чрезмерное употребление диетической газировки может негативно повлиять на здоровье кишечника. Вместо этого рассмотрите более здоровые варианты, такие как газированная вода или несладкий чай.

Курсор писал, что предотвратить морщины помогут эти продукты - диетологи советуют употреблять их после 30 лет.