Земной мусор нашли даже на Марсе

Космический марсоход Perseverance обнаружил на Марсе мусор земного происхождения. Как оказалось, речь идет о куске термоодеяла.

Фотография была опубликована на странице NASA Perseverance в социальной сети Twitter.

Предполагается, что кусок термоткани попал на Красную планету из спутникового аппарата самого марсохода Perseverance еще в 2021 году.

Напомним, что этот материал используется для контроля температуры.

«Это неожиданность: мой спусковой аппарат разбился примерно в 2 км. Этот кусок приземлился сюда после этого или его сюда принес ветер?», — написали на аккаунте, который ведется от имени марсохода Perseverance.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022

Ранее наш сайт сообщал, что космический телескоп Gaia заметил странную активность в тысячах звезд.

Кроме того, Курсор писал, что ученые выяснили, есть ли признаки жизни на Венере.

Еще напомним, что в сети показали, как выглядит лунная тень на Юпитере.