Жизнь в нашей Солнечной системе могла зародиться на Марсе, а не на Земле

Новое исследование предполагает, что органические молекулы, которые позволили зародиться жизни, присутствовали на Марсе около 4,5 млрд лет назад.

И хотя эти критически важные компоненты, возможно, попали на Землю примерно в то же время, именно на Красной планете жизнь нашла самые благоприятные условия.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Земля и Марс являются членами внутренней Солнечной системы, состоящей из четырех скалистых планет и пояса астероидов. Вскоре после своего образования эти планеты земной группы подверглись жестокой бомбардировке, когда поток астероидов обрушился на внутреннюю часть Солнечной системы.

В то время как эти породы ассимилировались в коре Земли и Марса, движение тектоники плит в нашем родном мире привело к тому, что эти древние метеоры попали внутрь планеты. Напротив, поверхность Марса неподвижна, а это означает, что камни, которые врезались в планету в далеком прошлом, остаются на месте и могут быть изучены.

Ученые проанализировали 31 марсианский метеорит. Используя сверхточные измерения изотопов хрома, исследователи идентифицировали метеориты как углеродсодержащие хондриты из внешней части Солнечной системы. Основываясь на преобладании таких камней на Марсе и на том факте, что лед обычно составляет 10% их массы, ученые подсчитали, что эти древние удары принесли на Марс достаточно воды, чтобы покрыть всю планету в 307 метрах воды.

Примечательно, что углеродсодержащие хондриты из внешней части Солнечной системы также транспортировали органические молекулы, такие как аминокислоты, во внутреннюю часть Солнечной системы. Эти соединения необходимы для формирования ДНК и, вероятно, предоставили то, что позволило зародиться жизни.

«В это время Марс подвергся бомбардировке астероидами, наполненными льдом. Это произошло в первые 100 млн лет эволюции планеты. Другой интересный аспект заключается в том, что астероиды также несли органические молекулы, биологически важные для жизни», — пояснил в своем заявлении автор исследования профессор Мартин Биззарро.

«Хотя условия на Марсе могли быть идеальными для жизни на этом раннем этапе, этого нельзя сказать о Земле. «После этого периода произошло что-то катастрофическое для потенциальной жизни на Земле. Считается, что между Землей и другой планетой размером с Марс произошло гигантское столкновение. Это было энергетическое столкновение, которое сформировало систему Земля-Луна и в то же время уничтожило всю потенциальную жизнь на Земле», — добавил он.

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