100 тысяч израильтян посетили заповедники и нацпарки: названы самые популярные места

В Управлении природы и парков утверждают, что 26 сентября, в понедельник, примерно 100 тысяч израильтян посетили заповедники и национальные парки по всему Израилю.

Наибольшим спросом пользовались нацпарки Тель-Ашкелон, Эйн-Геди, Яркон (Тель-Афек), Аполлония, Ган ха-Шлоша (Сахне) и Кейсария.

Об этом сообщает издание «Детали».

Перед открытием заповедников и национальных парков на ночных стоянках по всей территории Израиля расположились примерно 3,6 тысяч человек.

Ранее мы рассказывали, что в двух местах в районе Герцлии к югу от национального парка «Аполония» и в районе Шошанат ха-Амаким в северном пригороде Нетании обрушилась скала. На пляж скатились огромные камни и много песка.

Если бы там находились люди, то это могло бы закончиться трагически, но, к счастью, на диких пляжах не было отдыхающих. На место событий прибыли спасатели и не нашли людей под обломками рухнувшей скалы.

סלעים וחול נפלו: מצוק קרס בחוף הים בהרצליה ומצפון לנתניה — https://t.co/fewzZARNaS pic.twitter.com/nES6k4ZMEr — מגוון החדשות (@r0QPh35NAIbPhiI) September 24, 2022

Также «Курсор» сообщал, сколько израильтяне тратят денег на подготовку к празднику. По информации компании ШВА, управляющей национальной платежной системой с помощью кредитных карт, перед Рош ха-Шана стали намного больше пользоваться кредитными картами для покупок.

В период между 8 и 11 часами 25 сентября компания зарегистрировала расходы по кредитным картам, общий размер которых превысил более 350,8 млн шекелей. Подробнее читайте в нашем материале.

Помимо этого, недавно Министерство охраны окружающей среды назвало лучшие израильские пляжи, которые в 2022 году оценили как «очень чистые». В первое половине августа такими были 83,3% открытых пляжей, среди которых места для отдыха в Тират-Кармеле, Акко, Мате-Ашер, Хадере, Бат-Яме, Ган-Раве, Ашдоде и Ашкелоне.