13 «повешенных» женщин: в Тель-Авиве прошла жуткая акция протеста

«Мы протестуем грубо. Нам нужно привлечь внимание, чтобы люди поняли, через что проходят женщины и как они живут», — заявили организаторы акции.

Сегодня утром прохожие в Тель-Авиве были шокированы ужасной сценой на площади Бейма: на колоннах площади висели 13 женщин, некоторые из которых были куклами, а остальные — обычными женщинами.

Об этом сообщает Mako.

Акция прошла в рамках повышения осведомленности о месяце борьбы за предотвращение насилия в отношении женщин.

Ассоциация колледжей — это организация феминистских активисток, которая работает над профессиональной реабилитацией женщин в ситуациях проституции и насилия.

По словам генерального директора ассоциации Таля Хамви, целью перфоманса было наглядно выразить протест символическим веревкам, сковывающим женщин в Израиле. Это возмущение насилием, сексуальными домогательствами, изнасилованиями и ущемлением в карьерном росте и зарплате.

Хамви объясняет: «Мы подвергаемся насилию в самой тяжелой форме всех видов. Каждая женщина, особенно в Израиле, подвергается насилию, даже если вы не женщина, которая занималась проституцией».

Выступление готовилось активистами больше полугода. «Мы больше не можем молчать. Каждый год в Израиле убивают около 20 женщин, обычно их партнером или родственником. По меньшей мере 16 000 девушек и женщин в Израиле вовлечены в проституцию и насилие, и это лишь верхушка айсберга повседневного насилия, с которым приходится сталкиваться женщинам».

Ассоциация также протестует из-за того, что многие женщины живут в нищете, в неполных семьях, и имеют зарплату на 33% ниже средней зарплаты мужчин.

Спектакль шокировал немало людей, но он и предназначался именно для этой цели. «Обычно

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