Загорелся автобус: опубликовано видео пожара на шоссе 1

Сегодня ночью на шоссе номер 1 сильно горел автобус «Эгед», следующий по направлению к Иерусалиму.
Об этом сообщает канал
Пожар произошел возле развязки Шаар-ха-Гай. На борьбу с пожаром сразу выехали четыре пожарные бригады региональных станций из Бейт-Шемеша и Мевасерет-Циона.
К счастью, никто не пострадал.
По информации пожарно-спасательных служб, инцидент был быстро взят под контроль, пожарные смогли потушить огонь. Движение было восстановлено через час.
Ранее Курсор писал, что на шоссе 356 произошло смертельное ДТП с участием нескольких авто. Сообщается, что двое погибли, четверо тяжело ранены. Обстоятельства аварии выясняются.
Также мы писали, что израильские силы безопасности арестовали высокопоставленного боевика Исламского джихада. Одному из задержанных в прошлом израильский суд предъявил обвинение в причастности к террористической деятельности.
Редакция ранее сообщала о поножовщине на территории школы в Герцлии: ранены двое мужчин. Местного жителя раздражали крики детей, возвращавшихся домой после уроков.
Курсор информировал о том, что 22 октября в Иерусалиме скрывшийся с места нападения террорист, нанесший ножевое ранение и тяжело ранивший 20-летнего ультраортодоксального юношу, был обезврежен на футбольном поле в районе Шейх-Джарра.
Наш сайт сообщал, что инспекторы службы безопасности задержали на контрольно-пропускном пункте «Элиаху» троих вооруженных палестинок. У молодых женщин охранники обнаружили при себе самодельный пистолет-пулемет «Карло» и прощальное письмо.