Загорелся автобус: опубликовано видео пожара на шоссе 1

Ночью на воскресенье возле развязки Шаар-ха-Гай загорелся рейсовый автобус компании «Эгед». Пожарные успешно справились с возгоранием.

Сегодня ночью на шоссе номер 1 сильно горел автобус «Эгед», следующий по направлению к Иерусалиму.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

Пожар произошел возле развязки Шаар-ха-Гай. На борьбу с пожаром сразу выехали четыре пожарные бригады региональных станций из Бейт-Шемеша и Мевасерет-Циона.

К счастью, никто не пострадал.

По информации пожарно-спасательных служб, инцидент был быстро взят под контроль, пожарные смогли потушить огонь. Движение было восстановлено через час.

Ранее Курсор писал, что на шоссе 356 произошло смертельное ДТП с участием нескольких авто. Сообщается, что двое погибли, четверо тяжело ранены. Обстоятельства аварии выясняются.

Также мы писали, что израильские силы безопасности арестовали высокопоставленного боевика Исламского джихада. Одному из задержанных в прошлом израильский суд предъявил обвинение в причастности к террористической деятельности.

Редакция ранее сообщала о поножовщине на территории школы в Герцлии: ранены двое мужчин. Местного жителя раздражали крики детей, возвращавшихся домой после уроков.