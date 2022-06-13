14 июня большая забастовка учителей продолжится

14 июня занятия во всех общеобразовательных учреждениях Северного округа — детских садах, начальных и средних школах — начнутся в 10:00 вместо 08:00.

Во вторник, 14 июня, на севере Израиля учителя выйдет на забастовку. Так, профсоюз продолжает двухчасовые акции протеста, которые были анонсированы еще на прошлой неделе. Санкции учителя и воспитатели угрожают ужесточить, если им не поднимут зарплаты.

Важно, что все заведения для детей с особыми потребностями будут работать в обычном режиме.

Примечательно, что глава минфина Авигдор Либерман готов повысить зарплату учителям, но только в том случае, если профсоюз согласится синхронизовать летние каникулы с графиком родительских отпусков.

Согласно опросу «Хадашот 12», 69 процентов учителей за принятие такого решения, и только 16 процентов – против.

Ранее наш сайт сообщал, что шекель резко обесценился по отношению к доллару. Давление на местный валютный рынок оказало падение фондовых рынков США. По отношению к доллару курс шекеля довольно вырос до 3,4208 шекеля.

Кроме того, редакция Курсора писала, что Либерман утверждает, что цены на аренду квартир выросли всего на 1,6 процента. Либерман утверждает, что стоимость аренды квартир растет умеренными темпами. Но при этом CBS опирается на цифры по аренде квартир из своего банка данных, которые постоянно сдаются в аренду и практически не меняют цену.

Еще напомним, что в правительстве представили новый план жилищного строительства.