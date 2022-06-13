Кнессет намерен принять законопроект о помощи частным предпринимателям, чей бизнес пострадал от COVID

Правительство готово выплачивать гранты предпринимателям сразу после принятия закона о помощи малому и среднему бизнесу от последствий вируса Омикрон.

Финансовая комиссия Кнессета подготовила законопроект о выделении грантов частным предпринимателям малого и среднего бизнеса, чей бизнес пострадал от введения социальных ограничений против коронавируса. Проект подготовлен ко второму и третьему чтениям.

Председатель Финансовой комиссии, депутат партии «Наш дом Израиль» Алекс Кушнир сообщил: «Мы с первых дней в правительстве пообещали оказывать помощь частным предпринимателям. Сегодня в Финансовой комиссии разработана схема помощи представителям малого и среднего бизнеса, пострадавшего от волны Омикрона. Эта схема сочетает два основных принципа: максимальную точность и простоту. Основные усилия сосредоточены на предоставлении грантов малому бизнесу с оборотом до 60 млн шекелей в год».

Алекс Кушнир заявил, что сумма максимального гранта может достигать 600 тысяч шекелей. Он поблагодарил министра финансов Авигдора Либермана за помощь и сотрудничество при разработке закона.

План помощи включает:

1. Расширение критериев получения грантов для предпринимателей, чей бизнес пострадал более чем на 25% (вместо первоначальных 35%).

2. Увеличение сумм грантов для малого бизнеса. При обороте менее 300 тысяч шекелей сумма стала выше на 45%.

3. Теперь предприятия с 4-месячным нулевым оборотом начиная с сентября не будут иметь право на получение граната (ранее срок был 12 месяцев). При этом, если в марте-апреле 2022 года будет положительный оборот, то помощь будет предоставляться. Таким образом будет исключено финансирование «компаний-призраков», открытых только с целью получения государственных субсидий.

4. Грант смогут получить компании, выплатившие дивиденды за 2019 год и ранее (первоначально требовались выплаты в 2020–2021 годах).

5. Предприятия, открытые в течение 2019 года, будут учитывать только оборот января-февраля 2020 года (без учета локдауна января-февраля 2021 года), что существенно скорректирует помощь новому бизнесу.

Выплата грантов будет проведена непосредственно после утверждения Кнессетом закона во втором и третьем чтениях.

«Курсор» писал, что шекель резко обесценился по отношению к доллару.

Также редакция информировала, что цена биткоина резко упала ниже уровня в 25 тысяч долларов.