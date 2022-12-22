30 тысяч новых квартир: одобрен крупный план реновации Гуш-Дана

Комиссия по планированию и строительству тель-авивского округа одобрила план реновации в Холоне, в его рамках запланировано строительство около 30 тысяч новых единиц жилья.

Об этом сообщает новостная служба 12 телеканала.

Квартиры будут возводить возле будущих станций общественного транспорта – метротрамвая и железнодорожных станций. Эта программа реновации является одной из самых крупнейших в агломерации Тель-Авива, которая предусматривает масштабное планирование жилья.

Приоритет был отдан планам сноса и возведения новых зданий на месте снесенных. В основном, изменения коснутся центральных районов города.

«Курсор» писал ранее, что темпы строительства в Израиле начали падать. В третьем квартале текущего года в стране начали строить 14 675 новых квартир, что на 15 процентов меньше, по сравнению с показателем во втором квартале.

Еще мы писали, что согласно данным Центрального статистического бюро Израиля, в третьем квартале текущего года в северном округе цены на квартиры в среднем увеличились на 21 процент.

Напомним, что в Иерусалиме одобрен грандиозный проект «Площадка здания» («Митхам-биньян»), который предусматривает строительство новых квартир, офисных и торговых помещений, а также центральной станции поезда.