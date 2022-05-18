Трое несовершеннолетних задержаны полицией за попытку саботажа на горе Мерон

Сотрудники полиции арестовали подростков, которые подготовили инструменты, чтобы вывести из строя электрооборудование и сорвать мероприятия на горе Мерон.

Полиция арестовала трех молодых людей, направлявшихся на гору Мерон на ежегодный праздник Лаг ба-Омер. Их подозревают в намерении испортить оборудование, подготовленное для проведения праздничных мероприятий, и сорвать таким образом весь праздник.

По информации полиции, были проведены проверки под прикрытием, и у всех троих были найдены плоскогубцы, кусачки и аэрозольная краска в сумках, обычно используемых для переноски предметов для еврейских молитвенных обрядов.

Полиция заподозрила, что подростки хотели повредить подготовленными инструментами электро- и телекоммуникационного оборудования, в частности экраны и колонки.

На горе Мерон в среду вечером и в четверг ожидаются сотни тысяч людей, совершающих паломничество к могиле раввина Шимона Бар Йохая. Полиция усилила меры безопасности мероприятия после гибели в прошлом году 45 человек в столпотворениях.

Полиция заявила, что будут пресечены попытки «экстремистских нарушителей закона», которые стремятся «сорвать паломничество».

«Курсор» информировал про Лаг ба-Омер: гору Мерон за сегодня посетили более сорока тысяч человек. Уже сегодня вечером состоится празднование Лаг ба-Омера, включая зажигание костра и другие торжества. Но уже сейчас на гору Мерон прибывают сотни автобусов с паломниками.

Также мы писали, что страховые компании отказываются покрывать события Лаг ба-Омера. Страховые компании не только в Израиле, но и за границей не хотят рисковать и не берутся страховать мероприятия Лаг ба-Омера после того, что случилось в прошлом году.

Напомним, израильтян призывают отпраздновать Лаг ба-Омер без костров.