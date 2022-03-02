Больница Хадасса готова принимать детей из Украины бесплатно

Израильтяне продолжают оказывать поддержку Украине, которая борется с российским агрессором. Так, одна из главных больниц Израиля решила бесплатно помогать украинским детям.

В Больнице Хадасса в Иерусалиме готовы принимать детей из Украины бесплатно.

Об этом сообщили на телеграм-канале Еврейский вопрос.

Так, было опубликовано сообщение следующего содержания:

Родитель (только) больного ребёнка должен выслать медицинские документы на мейл: [email protected]

Документы будут отправлены в больницу и начнётся процесс оформления и вывоз семьи из Украины.

В мейле указать:

1. Фамилию и имя родителя

2. Фамилия, имя ребёнка

3. Возраст

4. Диагноз

5. Прикрепить медицинские документы

6. Прикрепить копию загран. паспорта

7. Телефон родителя

Семья получит продуктовую, бытовую помощь от фонда MD TERRA «Страна чудесных снов».

Мейлы от волонтеров, родственников и друзей приниматься не будут.

Мы не в силах остановить войну, но мы можем спасать детей.

Ранее редакция Курсора сообщала, что новые правила въезда в Израиль репатриантов и граждан Украины.

Также наш сайт писал, что в Хайфе и Беэр-Шеве прошли митинги в поддержку Украины.

Еще напомним, что израильтяне собирают медикаменты и теплые вещи для людей в Украине.

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