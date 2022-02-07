7 февраля вступили в силу послабления политики зеленого паспорта

В СМИ сообщают, что владельцы ресторанов приветствовали это решение правительства. Однако представители индустрии развлечений выразили разочарование.

В ночь на понедельник 7 февраля в силу новые правила «зеленого паспорта» в Израиле. Такое решение были принято властями, несмотря на то, что больных коронавирусом в тяжелом состоянии становится больше.

Об этом сообщает Walla.

Однако, согласно новым правилам, предъявить «зеленый паспорт» теперь необходимо только в тех местах, в которых уровень заразиться COVID-19 наиболее высок. В перечень таких мест входят клубы, залы торжеств, конференц-залы, культурные учреждения.

При этом от требований «зеленого паспорта» освобождены рестораны, кафе и спортзалы. При этом для них начал действовать лимит на заполняемость.

Важно, что действия «зеленого паспорта» решили продлить образовательное учреждение.

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