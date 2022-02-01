В минздраве рассказали о признаках опасного синдрома PIMS

Не так давно мы уже писали о том, что в Израиле фиксируется все больше случаев синдрома PIMS среди детей, которые переболели коронавирусом даже в бессимптомной форме.
И вот министерство здравоохранения Израиля заявило, что обычно синдром мультисистемного воспаления появляется через 4 или 6 недель после того, как ребенок выздоровел после коронавируса.
Среди признаков выделяют:
- продолжительную высокую температуру;
- большую общую слабость;
- сыпь;
- сильные боли в животе и рвоту;
- воспаление слизистой оболочки глаз;
- покраснение языка, так называемый «клубничный язык» — красный с сосочками.
Минздрав рекомендует при обнаружении хотя бы нескольких из этих симптомов у ребенка немедленно обращаться за помощью к доктору. При этом, у привитых от коронавируса детей вероятность возникновения PIMS снижается.
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