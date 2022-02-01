В минздраве рассказали о признаках опасного синдрома PIMS

Согласно статистике, темпы вакцинации среди детей и молодежи школьного возраста в Израиле весьма неудовлетворительные. Так, в возрасте от 5 до 11 лет непривиты 78,2%, от 12 до 15 лет — 39,44%, и от 16 до 19 лет 19,87%.

Не так давно мы уже писали о том, что в Израиле фиксируется все больше случаев синдрома PIMS среди детей, которые переболели коронавирусом даже в бессимптомной форме.

И вот министерство здравоохранения Израиля заявило, что обычно синдром мультисистемного воспаления появляется через 4 или 6 недель после того, как ребенок выздоровел после коронавируса.

Среди признаков выделяют:

продолжительную высокую температуру;

большую общую слабость;

сыпь;

сильные боли в животе и рвоту;

воспаление слизистой оболочки глаз;

покраснение языка, так называемый «клубничный язык» — красный с сосочками.

Минздрав рекомендует при обнаружении хотя бы нескольких из этих симптомов у ребенка немедленно обращаться за помощью к доктору. При этом, у привитых от коронавируса детей вероятность возникновения PIMS снижается.

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