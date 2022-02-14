В Рамле застрелили 30-летнего мужчину

Смерть пострадавшего констатировали на месте. В полиции сообщили, что уже начали расследование по этому поводу. О задержании причастных к убийству пока не сообщилось.

В Рамле утром в понедельник 14 февраля произошла стрельба, в результате которой был убит мужчина. На место вызвали бригаду парамедиков МАДА. Однако, когда они приехали, то им ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть пострадавшего на месте.

Полиция начала расследование этого инцидента.

Ранее Курсор сообщал, что житель Ор-Акивы получил смертельное огнестрельное ранение. Мужчина скончался уже в больнице. Медики пытались его спасти, однако у низ ничего не получилось. По словам одного из членов бригады МАДА, еще на месте состояние пострадавшего оценили как критическое.

Кроме того, мы писали, что в результате взрыва автомобиля между Рамлой и Лодом погибло два человека. Двое мужчин в возрасте 30 лет были убиты вечером в результате взрыва автомобиля на дороге, ведущей в район Дахмаша между Рамлой и Лодом.

Еще напомним, что на юге Израиля 60-летнего туриста спасли с помощью вертолета. Вечером 11 февраля полиция и военные пришли на помощь 60-летнему туристу на юге Израиля. Мужчина повредил ногу во время похода по руслу ручья Гишрон рядом с египетской границей.

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