СМИ: Либерман требует от израильских банков разрешить денежные переводы из россии

Сообщается, что министр финансов оказывает давление на банки Израиля касательно приема денег из россии*.

Накануне прошла интересная встреча, в которой принимали участие министр финансов Авигдор Либерман и главы крупнейших банков Израиля.

Об этом сообщает бизнес-портал Ice.co.il.

СМИ пишут, что Либерман требовал от банков, чтобы те начали принимать денежные переводы из рф, несмотря на на международные санкции.

Сообщается, что Либерман даже заявил, если топ-менеджмент израильских банков не позволит осуществлять перевод денег из рф, то министр примет закон, согласно которому банки будут обязаны это выполнить.

Некоторые банкиры анонимно заявили, что требование Либермана связано с приближающейся предвыборной компанией. Также они не будут поддаваться давлению со стороны Минфина, потому что опасаются, что могут попасть под вторичные санкции, нарушив режим санкций.

По словам одного банкира, Банк Израиля все еще не дал четких указаний для коммерческих банков касательно санкций против российской федерации. У банков нет четкой инструкции, как действовать в сложившейся ситуации.

Еще одни банкир надеется, что банк израиля вмешается в эту ситуацию, чтобы оградить банки от давления со стороны Минфина.

СМИ сообщают, что в офисе Либермана отрицают все появившиеся сообщения.

Экономическая война Запада против россии: эксперты дали неожиданный прогноз. Западные страны также несут серьезные расходы. Там значительно выросла цена на энергоносители, которые к зиме подорожают еще больше.

Ранее Курсор писал о дефолте россии*: пропущена выплата по евробондам. Рейтинговое агентство Moody’s заявило о дефолте рф, потому что инвесторы не получили выплаты по двум выпускам еврооблигации, общая сумма которых составляет 100 млн долларов.

Агентство Bloomberg сообщило, что Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте. Льготный период для пропущенных платежей рф* по облигациям на сумму около 100 млн долларов, которые были заблокированы из-за санкций, истек в ночь на 27 июня.

Также в кремле прокомментировали дефолт российской федерации. Власти продолжают отрицать сообщения о наступившем дефолте россии.

Наша редакция сообщала, что россия объявила дефолт по внешнему долгу. В сети появилась информация, согласно которой россия объявила дефолт из-за того, что не смогла осуществить выплату держателям облигаций в рублях. Стоит отметить, что официального подтверждения этому пока что нет.

Напомним, что дефолт россии неизбежен. Некоторые аналитики сомневаются, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима путина позволит россии долгое время избегать дефолта.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!