В Тель-Авиве мужчина выпрыгнул из окна на третьем этаже, спасаясь от пожара

Из-за пожара в квартире в Тель-Авиве серьезно пострадали три человека, которые направлены для лечения в больницы «Вольфсон» в Холоне и «Ихилов» в Тель-Авиве.

В ночь на воскресенье, 20 ноября в жилом дома на проспекте Хар-Цион в Тель-Авиве произошел пожар.

По информации медиков МАДА, 30-летний мужчина серьезно пострадал, выпрыгнув с 3-го этажа.

Он пытался спасти от пожара.

Кроме того, пострадала 37-летняя женщина и 3-летний ребенок. Женщина получила травмы средней степени тяжести от отравления дымом, а мальчик также отравился дымом и угарным газом. Пострадавшим оказали помощь и направили в больницы «Вольфсон» в Холоне и «Ихилов» в Тель-Авиве.

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