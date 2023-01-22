На фоне завтрашней забастовки: житель Джадейда-Макр напал на врача в поликлинике

32-летний мужчина еще возле кассы медпункта вел себя неадекватно, швыряя предметы на пол.

Мужчина был арестован по подозрению в нападении на врача в фонде здоровья Клалит в «Акко» сегодня, 22 января.

Подробнее об этом происшествии информирует сайт israelhayom.co.il.

Полиция начала расследование после того, как поступило сообщение от врача больничной кассы «Акко», согласно которому мужчина, сопровождавший женщину, приехавшую на лечение в больничную кассу, несколько раз ударил ее. Врачи пытались утихомирить мужчину, просили его подождать женщину вне стен поликлиники, но обезумевший местный житель напал на врача.

На вызов подоспела местная полиция, которая в тотчас установила местонахождение подозреваемого и задержала его для допроса. Правоохранители намерены посадить мужчину на несколько суток.