На фоне завтрашней забастовки: житель Джадейда-Макр напал на врача в поликлинике

Мужчина был арестован по подозрению в нападении на врача в фонде здоровья Клалит в «Акко» сегодня, 22 января.
Подробнее об этом происшествии информирует сайт israelhayom.co.il.
Полиция начала расследование после того, как поступило сообщение от врача больничной кассы «Акко», согласно которому мужчина, сопровождавший женщину, приехавшую на лечение в больничную кассу, несколько раз ударил ее. Врачи пытались утихомирить мужчину, просили его подождать женщину вне стен поликлиники, но обезумевший местный житель напал на врача.
На вызов подоспела местная полиция, которая в тотчас установила местонахождение подозреваемого и задержала его для допроса. Правоохранители намерены посадить мужчину на несколько суток.
К слову, завтра начнется забастовка в 07:00 и продлится до 07:00 вторника. Забастовка охватит общие, гериатрические, психиатрические и реабилитационные больницы по всей стране, а также поликлиники.
Ранее «Курсор» информировал, что в Нетании задержали гражданина Кипра, который укусил офицера полиции. Мужчину задержали по подозрению в нападении и ограблении пожилого мужчины. И во время задержания гражданин Кипра оказывал сопротивление полиции.
Отметим, что в Нетивоте полиция изъяла 260 кг «опасных» мармеладных мишек. Детские сладости оказались пропитаны опасным веществом, при потреблении которого может даже наступить смерть. Полиция задержала 37-летнего жителя города, которому принадлежал товар. Правоохранители продолжают расследование.