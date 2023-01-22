Завтра во всех больницах и поликлиниках Израиля пройдет забастовка

В день забастовки медицинские учреждения будут работать в субботнем режиме.

В понедельник, 23 января, Профсоюз врачей начинает всеобщую забастовку, которая начнется в 7:00 и продлится 24 часа. Она пройдет в медицинских учреждениях общего профиля, гериатрических и психиатрических больницах, а также в реабилитационных центрах по всей стране.

В Профсоюзе объяснили, что проведут забастовку, потому что в Израиле в последнее время участились случаи насилия в отношении медицинских работников. Но ни работодатели, ни минздрав не прилагают достаточно усилий, чтобы искоренить проблему, в частности не были ужесточены меры за подобные происшествия, не добавлены охранники и не установлены системы, оповещающих полицию о подобных случаях.

Отмечается, что в день забастовки больницы будут работать в субботнем режиме. Клиентам будут оказываться только неотложные медицинские услуги. Также будет создана комиссия по исключительным случаям.

В рамках забастовки все поликлиники больничных касс будут закрыты. Однако мероприятие не затронет проведение следующих медицинских услуг: срочных процедур в институтах гастроэнтерологии, процедур ЭКО, лечения онкобольных, УЗИ для беременных на поздних сроках.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле из года в год возрастет число случаев нападения на медицинских работников. За последние четыре года (с 2018 по 2022) их было зафиксировано около 10 тысяч.

Еще мы писали, что в Израиле в последнее время участились случаи с применением насилия в отношении медицинских работников.19 января подобный инцидент произошел в женской консультации больничной кассы «Клалит» в Рамле.

Напомним, что в среду, 18 января, во Французской больнице произошло нападение на медицинских работников со стороны жителя лагеря палестинских беженцев Шуафат. Мужчина пришел в ярость из-за «плохого» качества обслуживания.

Читайте также, что в педиатрическом отделении медицинского учреждения «Сорока» в Беэр-Шеве супружеская пара напала на врача и принялась его душить за то, что им долго пришлось ждать документы для выписки.