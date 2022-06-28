90 внуков и правнуков: в Хиллель Яффе прооперировали 107-летнего израильтянина

107-летний мужчина прибыл в отделение неотложной помощи из-за сильной усталости и замедленного сердцебиения, и ему потребовалась трансплантация кардиостимулятора, которая прошла успешно.

107-летний житель Бака аль-Гарбии, отец девяти детей и дедушка 90 внуков и правнуков, в целом совершенно независим и относительно здоров.

В последнее время он начал чувствовать сильную усталость, сопровождающуюся замедленным сердцебиением. На днях он был срочно доставлен в отделение неотложной помощи медицинского центра Хиллель Яффе из-за очень слабого пульса.

После комплексной серии анализов было обнаружено, что он страдает сердечной аритмией. В кабинете катетеризации ему успешно пересадили кардиостимулятор, после чего он был госпитализирован для дальнейшего наблюдения.

בבי"ח הלל יפה בחדרה השתילו קוצב לב בקשיש בן 107 (!!). קייסי מוחמד, אב ל- 9 ילדים ו- 90 נכדים ונינים, תושב באקה אל גארביה, הוא אדם עצמאי ובריא בדרך כלל. לפני כמה ימים הובהל למיון בעקבות עייפות קיצונית ודופק איטי. עבר בהצלחה השתלת קוצב לב, וצפוי להשתחרר בקרוב בחזרה לביתו pic.twitter.com/HFWdOChR3B — יאיר קראוס (@yair_kraus) June 28, 2022

Директор службы кардиостимуляторов в больнице сказал: «Несмотря на его преклонный возраст, мы решились на операцию, и кардиостимулятор был успешно имплантирован. Он госпитализирован для последующего наблюдения, и ожидается, что в ближайшие дни его выпишут».

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