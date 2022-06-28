90 внуков и правнуков: в Хиллель Яффе прооперировали 107-летнего израильтянина

107-летний житель Бака аль-Гарбии, отец девяти детей и дедушка 90 внуков и правнуков, в целом совершенно независим и относительно здоров.
В последнее время он начал чувствовать сильную усталость, сопровождающуюся замедленным сердцебиением. На днях он был срочно доставлен в отделение неотложной помощи медицинского центра Хиллель Яффе из-за очень слабого пульса.
После комплексной серии анализов было обнаружено, что он страдает сердечной аритмией. В кабинете катетеризации ему успешно пересадили кардиостимулятор, после чего он был госпитализирован для дальнейшего наблюдения.
Директор службы кардиостимуляторов в больнице сказал: «Несмотря на его преклонный возраст, мы решились на операцию, и кардиостимулятор был успешно имплантирован. Он госпитализирован для последующего наблюдения, и ожидается, что в ближайшие дни его выпишут».
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Также мы информировали, что израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет. Министерство здравоохранения продолжает рекомендовать носить маски для лица в помещении, особенно в людных местах. Однако масочный режим пока не является обязательным.