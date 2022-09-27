Аббас позвонил Ганцу: какие вопросы обсуждались

Палестинский лидер звонил министру обороны Израиля, как главному контактному лицу Израиля. Главной целью звонка было поздравление с праздником Рош ха-Шана, но также они обсуждали и другие вопросы.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас позвонил министру обороны Бени Ганцу, чтобы поздравить его с Рош ха-Шана.

Звонок состоялся на фоне растущей напряженности в Восточном Иерусалиме. Три дня назад на Генассамблее ООН Аббас осудил Израиль за режим «апартеида» и разрешение военным свободно убивать палестинцев.

Официального подтверждения из офиса Ганца не было, поскольку разговор состоялся в праздник Рош а-Шана, но израильский чиновник подтвердил факт переговоров.

Во время короткого разговора Ганц отметил важность поддержания безопасности и общественного порядка в Иудее и Самарии в праздничные дни и подчеркнул ответственность Палестинской автономии в этом отношении.

Также известно, что Ганц и Аббас обсудили продолжение сотрудничества между израильскими военными и силами безопасности Палестинской автономии.

Ганц с 2021 года является главным контактным лицом в переговорах между Израилем и палестинским лидером, он несколько раз встречался с Аббасом, последний раз в июле, чтобы обсудить координацию мер безопасности в преддверии визита президента США Джо Байден.

عباس يهنئ باتصال هاتفي وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بالأعياد اليهودية pic.twitter.com/TbRtQ6FXRX — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 26, 2022

Эти встречи подвергались критике со стороны правых членов как правящей коалиции, так и оппозиции, и даже встретили сопротивление со стороны бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, когда он занимал эту должность.

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