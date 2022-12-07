Аббас рассказал, готов ли войти в правительство Нетаниягу

Аббас хочет услышать, какие обязательства возьмут на себя Нетаниягу и его министры перед арабским обществом.

Депутат Кнессета Мансур Аббас, председатель РААМ, заявил сегодня утром в среду о возможности того, что он присоединится к правительству Нетаниягу.

«Я не лукавлю. Мы узнаем, какова политика правительства, и тогда мы решим. Прежде всего, я хочу услышать, как премьер-министр и его министры обязуются выполнить все обязательства перед арабским обществом», — сказал Аббас в интервью 103FM.

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