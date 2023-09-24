Аэропорт Бен-Гурион полностью опустел – стало известно, кто был последним пассажиром

Названо время, когда он возобновит работу.

Аэропорт Бен-Гурион полностью перестал работать в связи с Йом-Кипуром.

Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля | Израиль Сейчас – Новости".

Последним пассажиром был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Возобновление работы аэропорта запланировано на завтра, 25 сентября, в 22:30.

Ранее мы писали о внесении изменений в движение транспорта на период Йом-Кипура. Сегодня вечером жизнь в нашей стране полностью замрет более чем на сутки.

Транспортное движение приостановят. Уже с 13:00-14:00 по всему Израилю прекратят курсировать автобусы, закроются все магазины и кафе в еврейских и "смешанных" населенных пунктах. Поезда сегодня ходили с 6:00 до 13:00 по усиленному расписанию.

Йом-Кипур наступит в Иерусалиме за несколько минут до 18:00, в остальных городах чуть позже – между 18:05 (Эйлат) и 18:17 (Беэр-Шева). Окончание поста – через 25 часов, примерно после 19:10.

Также "Курсор" сообщал, что в Службе безопасности Израиля приняли решение о повышении уровня готовности к Йом-Кипуру из-за угрозы совершения терактов в праздничный период. Полицию развернут по всей стране, особенно это будет касаться синагог и общественных мест. Правоохранители уже получили десятки предупреждений том, что террористы намерены совершать террористические атаки и нарушать общественный порядок, поэтому нашим согражданам нужно быть очень осторожными и внимательными в этот период.