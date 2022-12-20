Айзенкот в Кнессете резко обратился к руководству Ликуда

По словам бывшего начальника Генштаба, Смотрич и Бен-Гвир нанесут ущерб миссии ЦАХАЛа по обеспечению безопасности и приведут к созданию двунационального государства.

Бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот («Государственный лагерь») призывает «Ликуд» остановить принятие законов Смотрича и Бен-Гвира, которые дали бы им обширный контроль в Иудее и Самарии.

Об этом он заявил во вторник, 20 декабря, во время заседания Кнессета.

По словам Айзенкота, «так называемый закон Бен-Гвира и закон Смотрича нанесут серьезный ущерб одной из самых важных и сложных задач АОИ — эффективно и решительно бороться, чтобы помешать терроризму и обеспечить безопасность народа Израиля».

Айзернкот также считает, что существует «глубокая, возможно, скрытая цель ослабить системы безопасности и добиться в течение года или двух роспуска Гражданской администрации и, наконец, добиться роспуска Палестинской администрации, которая сегодня управляет жизнями 2,5 миллиона палестинцев».

«78% израильских граждан выступают против двунационального государства, и мы должны убедиться, что из-за политического кризиса меньшинство не нанесет серьезного ущерба … Государству Израиль», — подытожил Айзенкот.

Как сообщал Курсор, бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот считает, что двухгосударственное решение, о котором заявил премьер-министр Яир Лапид в своем выступлении на Генассамблее ООН, в нынешнее время является нереалистичным.

По мнению Айзенкота, сегодняшняя реальность отличается от «защитной стены», и исламская вера стала «очень сильной». Он считает, что заявление о двух государствах для двух народов лишено контекста. Экс-начальник Генштаба предлагает предотвращение двухнационального государства, уменьшение израильско-палестинского конфликта, укрепление Израиля как эгалитарного, еврейского и демократического государства.

Ранее мы рассказывали, что чиновники в Иудеи и Самарии обратились с призывом к Нетаниягу.

Также «Курсор» сообщал о том, что Итамар Бен-Гвир раскритиковал Лапида и сказал, что он «наносит ущерб безопасности Израиля«.