Террористы угрожает Израилю ракетными обстрелами: по всей стране повышенная угроза терактов

Пресс-секретарь «Исламского джихада» заявил, что террористы намерены атаковать Израиль.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль сейчас».

«Сопротивление не откажется от своего права ответить на события в Шхеме сегодня . Ждите реакции в любой момент и в любом месте», – сказано в заявлении.

В Газе террористы из ХАМАСа повысили боеготовность. Арабские оккупанты в социальных сетях распространяют призыв касаемо запуска ракет по Тель-Авиву.

Также появилось заявление высокопоставленного военного чиновника касаемо того, что наша страна «готовится к терактам в знак мести, не только в Иудее и Самарии и Иерусалиме, но по всему Израилю». Система безопасности готовится к возможному ракетному обстрелу сегодня вечером из Газы.

Израильтянам рекомендуют остерегаться мест массовых скоплений людей. На остановках следует стараться стоять друг от друга отдалённо, там где нет столбов безопасности. Если вы заметили подозрительный предмет или человека, то следует передать эту информацию полицейские, потому что предупреждение может спасти жизнь.

Ранее журналисты писали, что в рамках операции в Шхеме ликвидировали высокопоставленного террориста «Исламского джихада». Так, как утверждает, там уничтожили пятерых террористов, среди которых был командир Исламского Джихада в Шхеме — Мухаммад Абу Бакр.

В ХАМАСе осудили рейд и заявили, что «оккупация усиливает свою агрессию против нашего народа, штурмуя сегодня город и осаждая граждан». Пресс-секретарь бригад «Аль-Кассам» террористической организации ХАМАС Абу Обейда после столкновений сказал, что «сопротивление в Газе наблюдает за ростом преступлений врага против нашего народа» в Иудее и Самарии, «и наше терпение на исходе».

Также «Курсор» сообщал о подробностях столкновений ЦАХАЛа с палестинцами в Шхеме.