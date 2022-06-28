Американский программист создал нейросеть для идентификации жертв Холокоста

Уникальную программу для идентификации старинных фотографий жертв Холокоста и поиска их возможных родственников разработал американский инженер Дэниел Патт.

Программист из Нью-Йорка разработал программное обеспечение, которое способно отбирать и сканировать огромное количество фотографий, вплоть до сотен тысяч, для того чтобы идентифицировать лица жертв Холокоста и выявить их возможных родственников.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Интересно, что автор проекта занимался разработкой в свободное от основной работы время, а работает Дэниел Патт в американской транснациональной корпорации Google.

Нейросеть From Number to Names (от чисел к именам) способна сопоставлять из базы фотографии людей, живших во времена Холокоста, а также в военные и довоенные годы в Европе. После этого программа может найти их родственников, предлагая по десять возможных вариантов.

Программное обеспечение работает благодаря так называемому искусственному интеллекту, который сканирует изображения, загруженные на платформу.

Нейросеть уже применялась для идентификации людей для Мемориального музея Холокоста в США.

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