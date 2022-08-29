Аналитики в Израиле прогнозируют новое повышение процентной ставки

Главный экономист Bank Leumi Гил Буфман ожидает, что Банк Израиля повысит процентную ставку еще на 0,5% до 2,5% на следующем заседании Валютного комитета 3 октября.

Валютный комитет, возглавляемый управляющим Банка Израиля профессором Амиром Яроном, действует агрессивно, чтобы сдержать инфляцию, которая в настоящее время годовая ставка составляет 5,2%, что является самым высоким показателем за 14 лет, и значительно превышает годовой целевой диапазон инфляции 1%-3%.

Главный экономист Bank Leumi Гил Буфман ожидает, что Банк Израиля повысит процентную ставку еще на 0,5% до 2,5% на следующем заседании Валютного комитета 3 октября.

«При таком уровне процентной ставки Банк Израиля уже начал приближаться к нейтральный уровень, который, как ожидается, отразит реальную процентную ставку в 2023 году, которая не является отрицательной, исходя из предположения, что инфляция составит около 2,4% в 2023 г. В зависимости от ряда данных возможно даже еще одно повышение ставки Банком Израиль еще на 25 базисных пунктов до 2,75%, а затем он остановится», — отметил он.

Главный экономист Psagot Гай Бейтор отмечает, что Банк Израиля заявляет, что усиление инфляции, устойчивый рост и напряженный рынок труда оправдывают продолжение процесса повышения процентных ставок.

«Согласно формулировкам, которые, как мы видим, используют центральные банки по всему миру, Банк Израиля также продолжает размывать будущее направление, когда они пишут, что темпы повышения процентных ставок будут определяться инфляционными явлениями. По нашей оценке, Инфляционная динамика в Израиле продолжает ухудшаться, когда, в отличие от США и Европы, в Израиле мы по-прежнему не видим признаков какого-либо замедления экономической активности, а это означает, что ожидается усиление внутреннего инфляционного давления во главе со сферой услуг, что дает у Банка Израиля есть возможность продолжать агрессивно ужесточать политику. По нашей оценке, что касается Банка Израиля, путь к дальнейшему повышению процентных ставок проложен. По нашей оценке, к концу года процентная ставка ожидается на уровне 3%-3,25%», — сказал он.

Глава отдела экономики и исследований Harel Офер Кляйн сказал: «Заглядывая вперед, можно сказать, что резкое укрепление шекеля и падение мировых цен на сырьевые товары (при условии, что они сохранятся) поддерживают приближение общей инфляции к целевому уровню примерно через год, но высокие инфляция, исходящая от неторгуемых продуктов (таких как жилье), обяжет Банк Израиля продолжать повышать процентные ставки и в ближайшие месяцы. Мы ожидаем еще одно повышение на полпроцента 3 октября, на которое также повлияет решения центральных банков США и еврозоны продолжать значительно повышать процентные ставки в сентябре».

Ведущий аналитик Capital Markets Йонатан Кац написал: «Банк Израиля продолжает удивлять рынки теми темпами, с которыми сегодня он повышает процентные ставки на 0,75%. Причины известны: ускорение инфляции, активная экономическая активность, трудная занятость. рынок (уровень занятости выше, чем до Covid) и цены на жилье продолжают расти. С другой стороны, инфляционные ожидания снизились и находятся в пределах целевого диапазона, а глобальная активность продолжает снижаться. Это еще одна иллюстрация ястребиного характера Валютный комитет. На этот раз будет интересно посмотреть, было ли решение принято единогласно, как и в предыдущих решениях по процентной ставке (с начала года)».

Экономист по рынку Mizrahi-Tefahot Bank Йони Фаннинг сказал: «Повышение процентной ставки стало возможным благодаря сильному рынку труда, который продолжает поддерживаться стабильной активностью в технологической отрасли, несмотря на глобальные потрясения. Как и в случае с США, мы считаем, что укрепление местной валюты еще не полностью отражено в данных индекса цен. Кроме того, повышение процентной ставки также окажет поддержку шекелю и является продолжением реализации инфляционной политики банка».

Ранее Курсор писал, что шекель укрепился после агрессивного повышения ставки. Шекель не отреагировал резко ни на значительное снижение на Уолл-Стрит, ни на самое агрессивное повышение ставки Израилем за последние 20 лет.

Борьба с инфляцией: Банк Израиля поднял базовую процентную ставку. Возросшая инфляция вынудила Банк Израиля принять решительные меры для ее снижения, беспрецедентно повысив основную кредитную ставку на 0,75%.

Также Курсор писал, что Банк Израиля вновь повышает процентную ставку. С целью контроля инфляции и поддержания экономики страны Банк Израиля вновь вводит корректировки в свою денежно-кредитную политику.

Напомним, что экономика Израиля выросла на 6,8% во втором квартале, вопреки прогнозам.