Шекель укрепился после агрессивного повышения ставки

Шекель не отреагировал резко ни на значительное снижение на Уолл-Стрит, ни на самое агрессивное повышение ставки Израилем за последние 20 лет.

Шекель укрепился после того, как Валютный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,75% до 2%, что стало самым большим повышением ставки с июня 2002 года.

Вчера обменный курс шекеля снизился на 0,05% по отношению к доллару — до 3,280 шекелей за доллар и снизился на 0,93% по отношению к евро — до 3,253 шекелей за евро.

В своем объявлении по процентной ставке Банк Израиля написал: «С момента принятия предыдущего решения по денежно-кредитной политике (4 июля) шекель укрепился на 6,9% по отношению к доллару США, на 10,2% по отношению к евро и на 8,8% по отношению к доллару США, номинальный эффективный обменный курс».

Быстрое укрепление шекеля противоречило решению агрессивно повышать процентные ставки, поскольку любое повышение может еще больше укрепить шекель, к большому разочарованию экспортеров, которые уже борются с укреплением израильской валюты.

Шекель, тем временем, не отреагировал, несмотря на сильное снижение последних нескольких дней на Уолл-Стрит, резким обесцениванием и сохраняет свои твердые позиции. Скорее всего, это связано с сокращением доли институциональных инвесторов на фондовых рынках США за последние два месяца.

После ослабления израильской валюты по отношению к доллару в начале июля шекель укрепился примерно до 3,28 шекеля за доллар. По отношению к евро шекель укрепился с 3,67 шекелей за евро в начале июля — до 3,26 шекелей за евро сегодня, то есть за полтора месяца резко вырос на 11,1%.

Борьба с инфляцией: Банк Израиля поднял базовую процентную ставку. Возросшая инфляция вынудила Банк Израиля принять решительные меры для ее снижения, беспрецедентно повысив основную кредитную ставку на 0,75%.

Ранее Курсор писал, что Банк Израиля вновь повышает процентную ставку. С целью контроля инфляции и поддержания экономики страны Банк Израиля вновь вводит корректировки в свою денежно-кредитную политику.

Инфляция достигла максимального значения и перевалила за 5%. Согласно отчету бюро статистики, инфляция достигла рекордных 5,2%, показав самый высокий уровень с 2008 года. Но дальше экономика начнет укрепляться, и потребители почувствуют изменения еще до 15 сентября.

Курсор сообщал, что экономика Израиля выросла на 6,8% во втором квартале, вопреки прогнозам.

Наша редакция писала, что шекель продолжает укрепляться.