Антиправительственные протесты: демонстранты хотят сорвать визит Нетаниягу в Италию

По словам активистов, четверг станет «днем сопротивления диктатуре, во время которого будет нарушено движение в Израиле: в воздухе, на море и на земле».

Организаторы протестов против планируемой правительством радикальной реорганизации судебной системы в четверг, 9 марта, проведут очередную масштабную кампанию.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что демонстранты планируют блокировать дороги вокруг аэропорта «Бен-Гурион» в попытке помешать премьер-министру Биньямину Нетаниягу успеть на рейс для официального визита в Италию.

Активисты назвали протест «днем сопротивления диктатуре, во время которого будет нарушено движение в Израиле: в воздухе, на море и на земле».

В своем заявлении они сообщили, что колонны протеста, включая некоторые сельскохозяйственные машины и оборудование, отправятся по всей стране в течение дня. Также пройдут митинги в разных частях страны, вечерний протест у дома министра юстиции Ярива Левина и другие акции против законодателей и министров коалиции.

Как известно, в понедельник, 6 марта, демонстранты собрались у домов спикера Кнессета Амира Оханы, министра экономики Нира Бараката, министра сельского хозяйства и развития сельских районов Ави Дихтера и министра науки и технологий Офира Акуниса (все — члены партии «Ликуд»). участники акции размахивали флагами и скандировали песни протеста. Митингующие протестовали против проводящийся правительством судебной реформы.

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

По словам чиновника, законодательные изменения, которые в настоящее время обсуждаются правительством Израиля, создадут «серьезные риски для эффективности судебной системы в вопросе защиты верховенства закона, прав человека и независимости судов».

Как известно, накануне Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы.

Также Курсор, информировал о том, что президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура».

«Это очень трудное утро; есть чувство траура, нет чувства праздника. Есть чувство грусти, потому что многие граждане из всех слоев израильского общества, многие люди, которые голосовали за эту коалицию… беспокоятся о единстве нации», — сказал Герцог.

Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.