Араб из лагеря Лапида готовил покушение на Бен-Гвира

На министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира планировали совершить покушение.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня«.

Как отмечено в сообщении, покушение на чиновника готовил араб из лагеря Лапида, который оказался жителем Иерусалима. Других подробностей пока нет.

Ранее «Курсор» писал о том, что Биньямин Нетаниягу и Итамар Бен-Гвир поссорились на состоявшейся специальной дискуссии по вопросам безопасности касаемо того, разрешить ли марш правых активистов у ворот Шхема на фоне опасений эскалации.

Также «Курсор» сообщал подробности покушения на израильского бизнесмена в Грузии. В обмен на убийство власти Ирана обещали выпустить на свободу друзей пакистанца. Сам Ицик Моше узнал о заговоре с целью его убийства от президента Герцога. 32-летний пакистанский террорист Амир Хан рассказал на допросе, что он должен был перерезать израильтянину горло, однако отказался это делать и потребовал огнестрельное оружие. Хан также уточнил, что убийство ему заказал 45-летний мужчина, связанный с международной террористической организацией и властями Ирана. При этом заказчик лично прибыл в Грузию.

В показаниях он очень подробно рассказал, как его завербовали в иранские спецслужбы и отправили в Тбилиси для выполнения задания. Среди лиц, причастных к сорванному покушению, также есть женщина, которую подозревают в содействии сбору разведывательной информации. Также в ходе расследования были арестованы гражданин Пакистана и два переводчика с фарси, которых подозревают в соучастии в покушении.

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