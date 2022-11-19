Стали известны подробности покушения на израильского бизнесмена в Грузии

В обмен на убийство власти Ирана обещали выпустить на свободу друзей пакистанца. Сам Ицик Моше узнал о заговоре с целью его убийства от президента Герцога.

Стали известны подробности покушения на израильского бизнесмена Ицика Моше в Грузии. 32-летний пакистанский террорист Амир Хан рассказал на допросе, что он должен был перерезать израильтянину горло, однако отказался это делать и потребовал огнестрельное оружие.

Об этом сообщает Walla.

Хан также уточнил, что убийство ему заказал 45-летний мужчина, связанный с международной террористической организацией и властями Ирана. При этом заказчик лично прибыл в Грузию.

«У меня были две возможности это сделать, но я сказал ему, что не могу убить человека ножом, и он достал мне пистолет», — заявил террорист.

В показаниях он очень подробно рассказал, как его завербовали в иранские спецслужбы и отправили в Тбилиси для выполнения задания. Среди лиц, причастных к сорванному покушению, также есть женщина, которую подозревают в содействии сбору разведывательной информации. Также в ходе расследования были арестованы гражданин Пакистана и два переводчика с фарси, которых подозревают в соучастии в покушении.

«В Грузии опасаются того, что представители иранских спецслужб, близких к «Аль-Каиде», беспрепятственно передвигаются по стране и ждут на тайных квартирах возможности совершить теракты. Такая квартира использовалась при подготовке покушения на Ицика Моше. Хан прожил в ней месяц вместе с иранским агентом, и только потом ему открыли подробности миссии, которую он должен был выполнить в Тбилиси», — говорится в материале.

Отмечается, что наемный убийца в своем признании заявил, что 14 сентября он вылетел из Дубая, чтобы убить израильтянина, и без проблем прошел пограничный контроль в Тбилисском международном аэропорту.

Оказавшись в Грузии, он начал ежедневно следить за Ициком Моше. Злоумышленники изучили каждый шаг израильского бизнесмена и подходящие места и время для убийства, а все детали обсудили и согласовали заранее. Также была собрана информация об охране бизнесмена.

Также стало известно, что в обмен на убийство власти Ирана обещали выпустить на свободу друзей пакистанца, которые находились в заключении в Иране. Согласно полученным инструкциям, Хан должен был выполнить задание 7 ноября.

Самого Ицика Моше следователи пока не вызывали на допрос. Он говорит, что узнал о заговоре с целью его убийства от президента Ицхака Герцога и из публикаций в СМИ Грузии и Израиля.

Он убежден, что покушение было направлено на то, чтобы сорвать конференцию против антисемитизма, которую он организовал две недели назад в Иерусалиме. Дело в том, что конференция была назначена на 7 ноября. Конференция прошла с участием 300 человек из разных стран и завершилась до того, как стало известно о сорванном покушении.

Ожидается, что расследование продлится еще как минимум месяц, а судебное заседание назначено на 26 декабря.

«Я приду на суд, чтобы посмотреть в глаза убийце. Надеюсь, расследование будет тщательным. Я буду продолжать свою деятельность с гордостью и мужеством», — сказал Моше.

Ицик Моше занимается разъяснительной деятельностью в пользу Израиля, он также является президентом Израильско-грузинской торговой палаты и продвигает экономические связи и туризм. По его словам, он «верит, что Грузия сделает все для борьбы с терроризмом, чтобы успокоить бизнес-сообщество и туристов, которые массово приезжают в страну».

Как сообщал Курсор, на днях стало известно, что сотрудники службы безопасности Грузии предотвратили попытку террористического подразделения Революционной гвардии Ирана, отряда «Кудс», убить видного израильско-грузинского бизнесмена Ицика Моше, проживающего в столице страны Тбилиси.

Ранее Курсор писал, что в Грузии планировалось покушение иранских террористов на израильтянина. На территории Грузии планировалось нападение группой террористов во главе с иранцем на гражданина Израиля. Силы безопасности предотвратили теракт.