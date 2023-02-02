Араб, одетый как ультраортодокс, украл 400 тысяч шекелей

Арабский грабитель, переодетый ультраортодоксом, ограбил человека возле пункта обмена в районе Гиват-Шауль в Иерусалиме.

Об этом сообщает Kikar.

Согласно первоначальному отчету, полученному из района Гиват-Шауль в Иерусалиме, араб, замаскированный под ультраортодокса, украл около 400 000 шекелей на улице Алкабац. Эту сумму он отобрал у мужчины, вышедшего из пункта обмена с сумкой. После ограбления на месте происшествия собралось множество любопытствующих, а также полицейских.

Ранее мы рассказывали, израильские таможенники, инспекторы морского порта в Ашдоде и следователи из Тель-Авивского отдела по расследованию таможни и НДС Налогового управления Израиля пресекли попытку контрабанды 150 тысяч капсул препарата, повышающего сексуальную активность мужчин.

Также «Курсор» сообщал, что 2 февраля в Кирьят-Гате произошло ДТП, в результате которого пострадала девятилетняя девочка. Ребенка сбили на улице Нофех, в результате чего он получил черепно-мозговую травму.

На место происшествия прибыли медики, оказавшие ей первую помощь и госпитализировавшие в медицинское учреждение «Барзилай» в Ашкелоне. Врачи квалифицировали состояние девочки как средней степени тяжести. Полицейские уже ведут расследование обстоятельств ДТП.

Помимо этого вчера, 1 февраля, инспекторы задержали 14-летнего парня с особыми потребностями, который ехал в автобусе Хайфы в школу без проездного билета. Ребенка привезли на центральную станцию и туда вызвали сотрудников полиции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.