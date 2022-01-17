Арабские террористы напали на евреев между КПП Хомеш и Шавей Шомрон

Видео с места событий появилось в сети.

Стало известно о том, что минувшей ночью арабские террористы из села Бурка напали на евреев между КПП Хомеш и Шавей Шомрон.

Об этом сообщили на телеграм-канале «HebrewOneBlog».

«Имели место поджоги, камни… в общем terrorist starter pack», — сообщили администраторы телеграм-канала.

Также в сети показали видео с места событий. На нем можно увидеть, как происходило нападение. На фоне слышны крики, видны огни.

Ранее редакция Курсора сообщала, что отпущенный на свободу арабский террорист Хишам Абу Хаваш заразился коронавирусом.

Крмое того, наш сайт писал, что на въезде в Эль-Биру произошло очередное столкновение арабов с солдатами ЦАХАЛа.

Еще напомним, что арабский террорист притворился психически больным и изнасиловал солдата ЦАХАЛа в больнице.

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