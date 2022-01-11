На въезде в Эль-Биру произошло очередное столкновение арабов с солдатами ЦАХАЛа

Стало известно о том, что на въезде в Эль-Биру произошло столкновения арабских террористов с солдатами ЦАХАЛа.

Об этом сообщили на телеграм-канале «HebrewOneBlog».

«Арабы сообщают об одном раненом, вероятно, резиновой пулей…» — отметили администраторы канала.

О пострадавших со стороны военнослужащих Армии обороны Израиля не сообщается.

Также в сети показали видео с места событий, на котором можно увидеть, как, судя по всему арабы, уносят раненого.

Ранее редакция Курсора писала, что девушка-солдат ЦАХАЛа организовала с арабами банду для вымогательств денег у израильтян.

Кроме того, мы сообщали, что в Негеве строится новый разведывательный центр ЦАХАЛа.

Еще напомним, что в сети появилось фото новой израильской самоходной гаубицы.

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