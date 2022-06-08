Палестинский араб выхватил винтовку у израильского полицейского и сбежал: момент попал на видео

По словам официальных лиц, в среду утром силы безопасности начали розыск палестинца, который выхватил винтовку у полицейского на юге Иудеи и Самарии.
По данным израильской полиции, подозреваемый был остановлен патрульными на перекрестке Аль-Фаввар — недалеко от одноименного города и города Хеврон.
«Во время допроса водителя попросили представиться. Водитель транспортного средства схватил оружие М16 одного из офицеров и начал движение, волоча офицера до тех пор, пока оружие не отделилось от его тела», — говорится в заявлении полиции.
Появились две видеозаписи инцидента с камер наблюдения, на которых видно, как один из офицеров снял винтовку с плечевым ремнем со своего тела и сунул оружие в окно автомобиля, прежде чем водитель скрылся.
Не сразу было ясно, схватил ли подозреваемый оружие или оно застряло в машине.
По словам официальных лиц, военные вместе с полицией начали розыск подозреваемого, который, как полагают, скрылся в районе Хеврона.
По сообщениям ивритоязычных СМИ, мужчина сдался силам безопасности Палестинской автономии с оружием, которое будет возвращено Израилю.
В полиции заявили, что личность подозреваемого известна правоохранителям.
Напомним также, что вандалы напали на Музей Холокоста, известный также как Палата Холокоста, на горе Сион в Иерусалиме.