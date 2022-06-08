Палестинский араб выхватил винтовку у израильского полицейского и сбежал: момент попал на видео

Напряженность между Израилем и палестинцами резко возросла в последние месяцы на фоне неоднократных террористических атак в Израиле, в результате которых погибли 19 человек.

По словам официальных лиц, в среду утром силы безопасности начали розыск палестинца, который выхватил винтовку у полицейского на юге Иудеи и Самарии.

По данным израильской полиции, подозреваемый был остановлен патрульными на перекрестке Аль-Фаввар — недалеко от одноименного города и города Хеврон.

«Во время допроса водителя попросили представиться. Водитель транспортного средства схватил оружие М16 одного из офицеров и начал движение, волоча офицера до тех пор, пока оружие не отделилось от его тела», — говорится в заявлении полиции.

Появились две видеозаписи инцидента с камер наблюдения, на которых видно, как один из офицеров снял винтовку с плечевым ремнем со своего тела и сунул оружие в окно автомобиля, прежде чем водитель скрылся.

Another angle of the weapon snatching incident near Hebron pic.twitter.com/THj1x6a2mS — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 8, 2022

Не сразу было ясно, схватил ли подозреваемый оружие или оно застряло в машине.

По словам официальных лиц, военные вместе с полицией начали розыск подозреваемого, который, как полагают, скрылся в районе Хеврона.

По сообщениям ивритоязычных СМИ, мужчина сдался силам безопасности Палестинской автономии с оружием, которое будет возвращено Израилю.

В полиции заявили, что личность подозреваемого известна правоохранителям.

Напомним также, что вандалы напали на Музей Холокоста, известный также как Палата Холокоста, на горе Сион в Иерусалиме.