Палестинцы препятствуют работе бульдозера ЦАХАЛа по обнаружению бомб на границе с Газой

К инциденту, из-за которого остановился военный бульдозер ЦАХАЛа по обнаружению бомб на границе с Газой, причастны более 10 палестинцев

Палестинцы в секторе Газа в понедельник помешали работе военного бульдозера ЦАХАЛа, который производит операции к западу от забора по периметру.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Военный бульдозер ЦАХАЛа занимается обнаружением взрывных устройств и расчисткой растительности на границе.

К инциденту были причастны более 10 человек, в том числе боевики ХАМАС, которые утверждали, что это сельскохозяйственные угодья.

Напомним, Курсор писал, что13 февраля арабские террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛ, а также попытались применить взрывчатку. Сообщается, что минимум один террорист был ликвидирован. Поздно вечером арабские боевики открыли огонь по израильским солдатам. Также сообщается, что они попытались применить взрывчатку в районе Дженина. Солдаты ЦАХАЛ открыли ответный огонь и ликвидировали минимум одного террориста.

Также Курсор сообщал, что на прошлой неделе солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Появилось новое видео с места событий, на нем можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.

Кроме того, Курсор писал, что Армия обороны Израиля задержала двоих подозреваемых, которые перебрались из Ливана на территорию Израиля. Расследование показало, что задержанные искали работу. Инцидент расследуется.

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