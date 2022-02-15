В Анате арабские террористы бросали коктейли Молотова прямо на головы солдат ЦАХАЛа

В сети показали видео из Анаты, на котором можно увидеть автомобиль солдат ЦАХАЛа, который арабские террористы забросали коктейлями Молотова прямо с крыш домов.

Вчера ночью в Анате, населенном пункте недалеко от Иерусалима, арабские террористы решились забросать коктейлями Молотова солдат ЦАХАЛа. Они забрались на крыши домов и бросали бутылки с горючим веществом сверху.

Об этом сообщил телеграм-канал Израиль | Медиа Архив.

«Ноль реакции в ответ. Ни один террорист не был ликвидирован», — подытожили администраторы канала.

Очевидец, находившийся в одном из домов, снял на видео происходящее. На нем можно увидеть, как горят разбившиеся бутылки с коктейлем Молотова прямо у автомобиля ЦАХАла.

Ранее Курсор сообщал, что на прошлой неделе солдаты Армии обороны Израиля ликвидировали трех боевиков в Шхеме. Появилось новое видео с места событий, на нем можно увидеть профессиональную работу военных ЦАХАЛа.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что арабские террористы забросали камнями автомобиль семейной пары.

Еще напомним, что арабские террористы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛ.

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