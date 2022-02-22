Двое арабских террористов забросали коктейлями Молотова автобус с женщинами и детьми. Очевидцы засняли видео теракта. Также сообщается, что полиция никак не отреагировала на инцидент.

В Иерусалиме арабские террористы забросали коктейлями Молотова автобус, в котором находились женщины и дети.

Об этом пишет Telegram-канал Израиль | Медиа Архив.

Сообщается, что полиция никак не отреагировала на инцидент. Никто не был задержан.

Ранее Курсор писал, что в Самарии обстановка остается напряженной. Так, из Шхема были обстреляны бойцы Армии обороны Израиля, однако никто не пострадал. Армия готовится к возможной вспышке насилия в связи с Рамаданом.

Напомним также, что не так давно арабы открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа. В ходе оперативных действий сил безопасности, арабские террористы открыли огонь по нашим солдатам, в следствии чего началась перестрелка. К счастью, жертв среди наших солдат нет.

Кроме того, Курсор сообщал, что в районе Негева задержали боевика ХАМАСа, который вербовал израильтян. Правоохранители разрешили к публикации подробности дела против боевика ХАМАСа по имени Ахмад Абу Аль-Нур, который был арестован в районе Негева.

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