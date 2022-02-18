Арабские террористы атаковали бульдозер ЦАХАЛа у Эвиатара

Возле населенного пункта Эвиатар продолжаются беспорядки, которые устраивают местные арабские боевики. Они забросали камнями бульдозер ЦАХАЛа, пытаясь не дать ему проехать.

Возле поселка Эвиатар группа арабских террористов забросала бульдозер ЦАХАЛа камнями. Произошедшее удалось снять на видео.

Ролик был опубликован на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

«Арабские террористы атаковали бульдозер ЦАХАЛа возле израильского посёлка Эвиатар. Никто не ликвидирован. Никто не арестован», — написали администраторы канала.

Ранее Курсор сообщал, что в районе Негева задержали боевика ХАМАСа, который вербовал израильтян. Правоохранители разрешили к публикации подробности дела против боевика ХАМАСа по имени Ахмад Абу Аль-Нур, который был арестован в районе Негева.

Кроме того, наш портал писал, что арабские террористы забросали пост солдат ЦАХАЛа в Иерусалиме.

Еще напомним, что агентство по борьбе с финансированием терроризма предотвратило передачу 30 млн долларов ХАМАСу. Национальное бюро по противодействию финансирования терроризма Израиля (NBCTF) при министерстве обороны объявило об этом достижении на конференции, посвященной 20-летию израильского Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (IMPA).

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