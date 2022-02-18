Арабские террористы атаковали бульдозер ЦАХАЛа у Эвиатара

Возле поселка Эвиатар группа арабских террористов забросала бульдозер ЦАХАЛа камнями. Произошедшее удалось снять на видео.
Ролик был опубликован на телеграм-канале.
«Арабские террористы атаковали бульдозер ЦАХАЛа возле израильского посёлка Эвиатар. Никто не ликвидирован. Никто не арестован», — написали администраторы канала.
Ранее Курсор сообщал, что в районе Негева задержали боевика ХАМАСа, который вербовал израильтян. Правоохранители разрешили к публикации подробности дела против боевика ХАМАСа по имени Ахмад Абу Аль-Нур, который был арестован в районе Негева.
Кроме того, наш портал писал, что арабские террористы забросали пост солдат ЦАХАЛа в Иерусалиме.
Еще напомним, что агентство по борьбе с финансированием терроризма предотвратило передачу 30 млн долларов ХАМАСу. Национальное бюро по противодействию финансирования терроризма Израиля (NBCTF) при министерстве обороны объявило об этом достижении на конференции, посвященной 20-летию израильского Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (IMPA).
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