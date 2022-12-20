Арабы из ПА уничтожают важные артефакты в древней столице Израильского царства

За последние несколько дней десятки арабов-палестинцев направились в Национальный парк Самарии, в частности, к древним руинам в Себастии.

Согласно сообщению в «Исраэль ха-йом», арабы преднамеренно уничтожили антикварные предметы на этом месте, а поблизости подняли флагшток и повесили флаг ООП, а также повесили другие флаги в разных точках вокруг этого места.

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