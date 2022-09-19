Арье Дери: «Наша партия не даст Нетаниягу свободы действий»

Глава партии ШАС Арье Дери подчеркнул, что новое правительство будет сформировано правым блоком и что его члены извлекут уроки из опыта нынешнего правительства.

«Мы кое-чему научились у уходящего правительства. Конечно, им помогали юридические советники правительства, которых у нас не будет, но мы не собираемся беспокоиться о заголовках. Мы не собираемся обращать внимание на то, что они говорят о нас. Я не собираюсь извиняться. Когда появятся заголовки с нападками на сектор харедим, я спрошу журналиста: вас действительно волнует эта проблема? Это вас беспокоит? Так что пусть вас это беспокоит», — сказал Дери, выступая на Radio Kol Berama.

Дери также подчеркнул, что его партия не даст лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу свободы действий.

«В течение трех лет я удерживал правый блок вместе. Когда мы будем у власти, я тоже буду иметь право голоса. Вместе [партии харедим] получают от 16 до 18 мест. Если [Авигдор] Либерман со своими [7] местами может быть министром финансов, а Беннет [с 6 местами ] может быть премьер-министром, тогда мы, безусловно, можем попросить об основных вещах», — сказал он.

«Как только мы сформируем правительство, в первую же неделю я отменю все указы, все политически мотивированные налоги, такие как на одноразовые товары, на подслащенные напитки … Мы сделаем все с полной коалицией. соглашение», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что согласно последнему опросу, блок Нетаниягу получил 62 места после распада Объединенного арабского списка. Праворелигиозный блок получил одно место в результате выхода Балад из «Объединенного арабского списка».

Ранее Курсор писал, что Либерман потребовал от ЦИК дисквалифицировать партию «Балад»: чем ему это выгодно. Либерман не заинтересован в расколе Объединенного арабского списка, поэтому обратился в Центризбирком с призывом отстранить «Балад» от участия в выборах.

Курсор сообщал, что в Еш Атид прокомментировали свою причастность к распаду Объединенного списка. В партии премьер-министра Яира Лапида отреагировали на обличительное заявление лидера «Балад» Сами Абу Шахаде.

Также мы публиковали свежий рейтинг партий: кого израильтяне поддерживают больше всего. Результаты последнего опроса показывают, что национал-либеральная политическая партия «Ликуд» получила бы на ближайших выборах 60 мест в Кнессете. Это на одного представителя больше по сравнению с опросом, опубликованным в среду.