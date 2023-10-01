Арье Дери попал в скандал накануне Суккота - СМИ узнали подробности

В канцелярии политика пояснили, что у лидера партии Шас "хорошее чувство юмора".

Глава партии Шас Арье Дери в канун Суккота представил гостям в своей сукке «самый дорогой этрог, который когда-либо покупал». По словам Дери, он отдал за него 5000 долларов (около 19 000 шекелей) наличными.

Об этом сообщает Israel Info.

Издание отмечает, что, согласно закону, денежные операции в наличных между частными лицами могут осуществляться на сумму до 15 000 шекелей.

Согласно сообщению, после поднявшейся волны неудобных вопросов канцелярия Дери выступила с заявлением, согласно которому это была просто шутка. Как указано в объяснении, у политика "хорошее чувство юмора".

В канцелярии отметили, что в сукке Дери было несколько больших этрогов и один маленький марокканского сорта, и в защиту его чести Дери сказал: «Не смотрите на маленький размер марокканского этрога, сатмарские хасиды в Америке за него платят тысячи наличными».

«Все это было сказано в шутку. Сам этрог, как и все другие этроги, был куплен раввином Дери в Израиле всего за несколько сотен шекелей», - говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в преддверии осенних праздников глава партии Шас Арье Дери объявил о кампании по сбору средств на финансирование политсилы. В рамках кампании сторонникам ШАС предложили пожертвовать на нужды партии по 2 тыс 300 шекелей.

«Мы переживаем трудное время, когда стремятся искоренить все драгоценные святыни народа Израиля, стирая все достигнутое годами на благо народа Израиля, Земли Израиля и Торы Израиля», – отмечалось в составленных Дери черновиках, которые оказались в распоряжении журналистов.

Ранее Курсор уже сообщал, что Арье Дери раскритиковал правительство за новый государственный бюджет.