Депутат Кахоль-Лаван раскрыл детали сотрудничества с Тиква Хадаша

Министр культуры и спорта Чили Троппер («Кахоль-Лава»), одна из главных фигур, участвовавших в разработке соглашения между «Кахоль-Лаван» и «Тиква Хадаша» о совместном участи в предстоящих выборах в Кнессет, заявил, что сотрудничество между двумя сторонами началось год назад.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Троппер сказал, что год назад, примерно в мае 2021 года, когда казалось, что правительства не будет, министр юстиции Гидеон Саар («Тиква Хадаша») и министр обороны Бени Ганц («Кахоль-Лаван») рассматривали вариант сотрудничества партий.

«Мы собрались вместе, Бени, Гидеон и я, чтобы подумать о том, как это будет выглядеть с точки зрения содержания. Я больше занимаюсь содержанием. Тогда уже было ясно, что если есть вариант «правительства перемен», то и обязательства перед ним предельно ясны, а затем было сформировано правительство. В последние несколько месяцев, когда правительство начало разваливаться. С момента падения правительства мы ускорили переговоры», — сказал Троппер.

На вопрос, исключила ли объединенная партия лидера «Ликуда» Биньямина Нетаниягу в качестве премьер-министра, Троппер сказал: «И Саар, и Бени уже обожглись с Нетаниягу. Мы уже протянули руку Нетаниягу, и эта рука не встретила другую руку».

«Я не хочу, чтобы кто-то сводил все мое мировоззрение к «Да Нетаниягу, нет Нетаниягу». Мы не заинтересованы в унижении Нетаниягу. Есть много израильтян, которые поддерживают Нетаниягу, и они отличные израильтяне не меньше, чем те, кто голосует за меня, и я хочу сотрудничать с ними. Но мы были сгорели, если бы начали снова сотрудничать с ним. Мы хотим партнерства с Ликудом, но наш опыт партнерства с ними, когда Нетаниягу был во главе, не увенчался успехом», — отметил депутат.

Что касается того, будет ли Ганц занимать пост премьер-министра, если он не получит наибольшее количество мест в Кнессете, Троппер сказал: «Количество мест важно. Я хочу сформировать правительство в составе не менее 61 человека, я хочу более широкое правительство. много мест, но ему уже четыре раза не удавалось сформировать правительство. С другой стороны, Ганц не хочет быть премьер-министром только из-за созданной политической расстановки мест. Он не верит в это. Он хочет достичь этого положения с публичной легитимностью. Из-за этого мы стремимся к двузначному количеству мест», — добавил он.

На вопрос, присоединится ли к партии заместитель министра по делам религий Матан Кахана, Троппер ответил: «Матан — отличный человек. Существует близость позиций. Я не знаю, будет ли это реализовано. Это будет рассмотрено в ближайшие недели. … До сих пор мы были заняты большим союзом».

Ранее Курсор писал, что опрос показывает, что Ямина получит 4 места, блок Нетаниягу — 60 мест. Это может поставить Биньямина Нетаниягу в зависимость от Ямины в вопросе получения 61-го голоса для формирования правительства.

Кроме этого, опрос показал, что блоку Нетаниягу не хватает двух мест для большинства, необходимого для формирования коалиции большинства. Интересно, что по этому опросу партия Ямина вообще не попадет в Кнессет.

Наша редакция информировала, что Ганц и Саар провели первое заседание объединенной партии. Министр обороны и министр юстиции провели заседание новой партии и заявили, что намерены сформировать коалицию после следующих выборов, которые запланированы на ноябрь.

Курсор ранее сообщал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того, как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.

Напомним, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.