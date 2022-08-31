Арестованы подозреваемые в стрельбе по автобусу возле Сильвада

В ходе операции израильских сил безопасности были арестованы подозреваемые в терроризме в связи с несколькими инцидентами со стрельбой в региональном совете Биньямина, включая стрельбу по автобусу возле Сильвада.

Трое мужчин были арестованы в самой деревне Сильвад. В ходе операции один из подозреваемых попытался скрыться, но был легко ранен.

«Курсор» писал ранее, что на шоссе на севере Израиля недалеко от Йокнеам-Илит загорелся автобус. В результате инцидента никто не пострадал, но общественный транспорт сгорел полностью.

Еще мы писали, что в Греции итальянский паром Euroferry Olympia с 288 пассажирами на борту загорелся возле острова Эрикус в Ионическом море. В результате происшествия пострадал один пассажир, его доставили в больницу на Корфу с проблемами дыхания.

Напомним, в городе Тамра, расположенном в Нижней Галилее, произошел пожар, в результате которого полностью сгорел жилой дом, а пять человек получили ожоги. Есть опасение, что здание может рухнуть, поэтому к нему запретили приближаться.