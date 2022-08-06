Ашдод, Ашкелон, Сдерот и другие города и районы юга под обстрелом

Судя по всему, ранее анонсированный удар произошел. Так, многие города и районы на юге Израиля снова подверглись массированному обстрелу террористов из сектора Газа.

Об этом написали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Затем на телеграм-канале Израильские трудовыебудни написали, что в последнем залпе по югу более 20 ракет.

Сообщается о прямом попадании по заводу Штраус в Сдероте. Также появилось видео из Ашкелона:

Также видео с перехватом ракет системой «Железный купол» показали на телеграм-каналеЛюди в черном.