Ашдод, Ашкелон, Сдерот и другие города и районы юга под обстрелом

Судя по всему, ранее анонсированный удар произошел. Так, многие города и районы на юге Израиля снова подверглись массированному обстрелу террористов из сектора Газа.
Об этом написали на телеграм-канале.
Затем на телеграм-каналенаписали, что в последнем залпе по югу более 20 ракет.
Сообщается о прямом попадании по заводу Штраус в Сдероте. Также появилось видео из Ашкелона:
Также видео с перехватом ракет системой «Железный купол» показали на телеграм-канале.
Ранее наш сайт сообщал, что по Тель-Авиву выпустили большое количество ракет.
Кроме того, Курсор писал, что в Умм эль-Фахме назвали Израиль «государством-террористом».
Еще напомним, что ликвидирован Тайсир Джабари и высокопоставленные лидеры Исламского джихада.