Ашдод, Ашкелон, Сдерот и другие города и районы юга под обстрелом

21:10, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия, Zahav
ракетный обстрел из газы фото
Фото: Atia Mohammed/Flash90

Террористическая группировка «Исламский джихад» продолжает ракетный обстрел израильских населенных пунктов.

Судя по всему, ранее анонсированный удар произошел. Так, многие города и районы на юге Израиля снова подверглись массированному обстрелу террористов из сектора Газа.

Об этом написали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Затем на телеграм-канале Израильские трудовыебудни написали, что в последнем залпе по югу более 20 ракет.

Сообщается о прямом попадании по заводу Штраус в Сдероте. Также появилось видео из Ашкелона:

Также видео с перехватом ракет системой «Железный купол» показали на телеграм-каналеЛюди в черном.

Ранее наш сайт сообщал, что по Тель-Авиву выпустили большое количество ракет.

Кроме того, Курсор писал, что в Умм эль-Фахме назвали Израиль «государством-террористом».

Еще напомним, что ликвидирован Тайсир Джабари и высокопоставленные лидеры Исламского джихада.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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