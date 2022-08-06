За сутки по Израилю было выпущено более 400 ракет

20:55, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия, Zahav
ракетные обстрелы из газы по тель-авиву и центру израиля фото
Фото: Tomer Neuberg/Flash90

Ракетные обстрелы Израиля со стороны террористов «Исламского джихада» в секторе Газа продолжаются.

С начала операции «Алот аШахар — Рассвет» по Израилю было выпущено более 400 ракет из Газы.

Об этом написали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Служба МАДА сообщила, что в результате ракетных обстрелов пострадал 21 человек. Всех пришлось госпитализировать:

• 2 — ранены легко осколками
• 6 — пострадали от панических атак
• 13 — получили небольшие травмы по дороге в бомбоубежище

«Со стороны Газы, ликвидированы десятки террористов и их главарей. Израильская операция «Рассвет» в Газе продолжается при участии артиллерии и ВВС Израиля. Также продолжаются ракетные обстрелы из Газы по Израилю», — написали администраторы канала.

Как рассказал Начальник дивизии вооруженных сил «Газа»,  у ЦАХАЛа есть «много» целей «Исламского джихада» в секторе Газа, которые нужно поразить.

«Я не вижу причин менять оперативный план, — сказал бригадный генерал Нимрод Алони.

Ранее наш сайт сообщал, что по Тель-Авиву выпустили большое количество ракет.

Кроме того, Курсор писал, что в Умм эль-Фахме назвали Израиль «государством-террористом».

Еще напомним, что ликвидирован Тайсир Джабари и высокопоставленные лидеры Исламского джихада.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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