В Умм эль-Фахме назвали Израиль «государством-террористом»

В Хайфском округе, в городе, населенным преимущественно арабами, прошла демонстрация в поддержку сектора Газа. На ней звучали антиизраильские лозунги.

В Умм эль-Фахме, на въезде в город, примерно 300 человек вышли на демонстрацию, чтобы проявить солидарность с жителями сектора Газа. Так, они держали в руках плакаты, которые призывали ЦАХАЛ перестать убивать якобы гражданских людей в Газе.

Кроме того, манифестанты держали в руках портреты погибших, а также назвали Израиль государством-террористом.

Кроме того, в палестинских СМИ распространяется информация о том, что международное сообщество давит на Израиль. Оно требует, чтобы работа КПП «Керем-Шалом» была возобновлена, так как газа нуждается в поставках медицинского оборудования и топлива для электростанции.

Ранее наш сайт сообщал, что террористы запустили ракеты в сторону Ашкелона. Медицинский центр «Барзилай» в Ашкелоне сообщил, что на сегодняшний день он оказал помощь 20 людям, которые пострадали из-за ракетных обстрелов.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что израильтянам рассказали, как говорить с детьми о ракетных обстрелах. Не стоит думать, что дети смогут все понять из новостей. Им нужно все правильно объяснить. На самом деле беседа не напугает ребенка, а снизит уровень тревожности, так как он будет понимать, что происходит.

Также наш сайт писал, что появилось видео из дома в Сдероте, в который попала ракета террористов.