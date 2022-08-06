По Тель-Авиву выпустили большое количество ракет

Появилось видео, на котором видно, как система ПВО «Железный купол» перехватывает ракеты прямо над улицами города.

Террористы «Исламского джихада» обстреляли Тель-Авив. Так, было выпущено большое количество ракет. Система «Железный купол» сбивала ракеты прямо над городом. Около 10 ракет система перехватила только над центром.

Об этом написали на канале Израильские трудовыебудни.

Там опубликовали карту, на которой можно увидеть, где звучала сирена ракетной тревоги.

Также показано видео, на котором видно, как «Железный купол» перехватывает ракеты.

В ЦАХАЛе сообщили, что число ракет, выпущенных по Израилю террористической группировкой «Исламский джихад», уже более 361.

Ранее наш сайт сообщал, что в Умм эль-Фахме назвали Израиль «государством-террористом». В Умм эль-Фахме, на въезде в город, примерно 300 человек вышли на демонстрацию, чтобы проявить солидарность с жителями сектора Газа. Так, они держали в руках плакаты, которые призывали ЦАХАЛ перестать убивать якобы гражданских людей в Газе.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Аббас прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Газе и ракетные обстрелы террористов.

Еще напомним, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.